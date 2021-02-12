Обзор иноСМИ: США грозит конфликт с участием России и Израиля 

Байдену грозит конфликт с участием России и Израиля

Конфликт в Сирии угрожает втянуть США в трясину, в которой их ближайший союзник, Израиль, и основной соперник, Россия, находятся в опасной близости, пишет Newsweek. Удары по позициям вблизи Голанских высот на прошлой неделе напомнили о «взрывоопасной» ситуации (ответственность за них никто не взял, но в атаках обвиняют Израиль).

Линии разграничения в воздушном пространстве Сирии размыты, из-за чего в стране произошло более 170 инцидентов с участием самолетов и беспилотников, принадлежащих как минимум семи странам и частным организациям. Некоторые опасаются, что в горячих точках Сирии в любой момент может возникнуть недоразумение, которое приведет к масштабному конфликту.

«СМИ без выбора — рабы»: как Польша покусилась на демократию

Главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик заявил , что власти Польши начали ограничивать свободу СМИ и идти против демократии, «используя опыт Венгрии и России». Сначала частные СМИ в стране лишили возможности зарабатывать на рекламных контрактах с госкомпаниями, а теперь обложили налогом на рекламу в интернете.

В знак протеста польские СМИ в течение одного дня встречали читателей и зрителей черными экранами. Акцию поддержали 14 из 15 наиболее цитируемых средств массовой информации Польши. Президент Анджей Дуда заявил, что эта кампания была направлена не на борьбу за свободу слову, а на борьбу за деньги.

«Президент прекрасно знает, что без денег нет свободы слова. Вот почему он поддерживает идею нового налога», — отметил Венглярчик.

Европейские рестораны оказались на грани

Телеканал Euronews побеседовал с европейскими рестораторами и выяснил, что многие из них находятся на грани разорения — мер господдержки оказалось недостаточно. Рестораны и кафе сейчас работают лишь в Италии, Румынии и Испании, но с ограничениями.

Владеющий несколькими барами в Брюсселе Юбер Бланке рассказал, что рестораторы больше не могут оплачивать сборы, но деньги с них продолжают требовать. Помощь, которую он получил от государства, не покрывает даже месяц аренды помещения. При этом летом бизнесменам по требованию властей пришлось потратиться на перегородки между столиками — деньги были выброшены на ветер.

Россия получила неожиданного помощника в Арктике

Японский политолог Масару Сато рассказал News-postseven, что глобальное потепление сослужило России хорошую службу в Арктике. Благодаря таянию льдов страна получит возможность разрабатывать огромные залежи природных ресурсов.

«Полуостров Ямал — сокровищница, его можно сравнить с Кувейтом по нефти и с Катаром по газу», — заявил эксперт.

Сато отметил, что Россия получит доступ к огромному богатству, когда льды освободят миллионы квадратных километров почвы и шельфа. Еще один бонус: после того, как лед в Арктике растает, большие суда смогут дешево путешествовать через Северный Ледовитый океан.

В Германии восхитились украинской кухней и русским Гоголем

Немецкое издание Spiegel опубликовало оду украинским вареникам, назвав их идеальным блюдом для морозных дней (в Европе сейчас непогода).

Spiegel вспомнила о заколдованных варениках, которые ел Пацюк в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя (газета назвала его «выдающимся русским писателем украинского происхождения»), и заявила, что это блюдо действительно способно творить чудеса: в нем содержится L-триптофан, способный мгновенно улучшить настроение. «Вареники — это песня для желудка, их преданно любят не только на Украине, но и по всей России», — подчеркнуло издание.