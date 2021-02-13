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Депутата Рады хотят лишить мандата за «кнопкодавство» 

РИА Новости и ещё 2 29 минут назад
Депутата Рады впервые официально обвинили в «кнопкодавстве»
Фото: ©Flickr/Geir Arne Brevik
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что депутат, против которого возбуждено первое уголовное дело за "кнопкодавство", будет лишен мандата, если его вина будет доказана в суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что правоохранители подозревают одного из депутатов парламента в неперсональном голосовании. Имя парламентария не уточнялось, однако ряд украинских СМИ сообщил, что речь идет о депутате Владиславе Поляке от группы "Доверие".

"Народный депутат потеряет мандат, если суд признает его виновным в неперсонального голосовании. "Кнопкодавство" — это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", — приводит слова Разумкова сайт Верховной рады.

В январе 2020 года на Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие наказывается штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или 2,04-3,4 тысячи долларов).
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В мире , Ирина Венедиктова , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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