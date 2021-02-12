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Американцу предъявили обвинения в угрозах в адрес Байдена 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Американца обвинили в угрозах Байдену
Фото: Reuters
Жителю США предъявлены обвинения за угрозы в адрес американского президента Джо Байдена, власти поместили американца под стражу, следует из заявления, размещенного минюстом страны.
Правоохранители задержали 27-летнего жителя штата Северная Каролина Дэвида Кайла Ривза в прошлую пятницу, 5 февраля, а 11 февраля он предстал перед судом.

"В период с 28 января по 1 февраля 2021 года Ривз несколько раз связывался по телефону с коммутатором Белого дома и угрожал президенту Байдену и другим лицам", — говорится в заявлении прокуратуры по Западному округу Северной Каролины.

В уголовном заявлении утверждается, что 1 февраля с Ривзом связался агент Секретной службы и обсудил с ним звонки с угрозами. Ривз несколько раз перезванивал тому в течение дня и "продолжал угрожать президенту, агенту Секретной службы и другим". Кроме того, Ривз, по данным властей, тогда же связался с полицией Капитолия и "угрожал похожим образом".
После слушания судья решил оставить Ривза под стражей. Обвинение в угрозах в адрес президента США, как отмечается, влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и штрафа до 250 тысяч долларов.
Расследованием дела занимается Секретная служба.
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В мире , Джозеф Байден , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , США
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