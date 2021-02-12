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В Японии появилась должность министра по одиночеству 

ТК «Звезда» и ещё 2 30 минут назад
В Японии появилась должность министра по одиночеству
Фото: freepik
Проблемами одиночества в Японии займется отдельное министерство, которое возглавил Тэцуси Сакамото. Эту должность он будет совмещать с постом министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов, пишет РИА Новости.
О создании нового ведомства стало известно сегодня, 12 февраля, после встречи Сакамото с премьер-министром страны Есихиде Суга, передает агентство Кyodo.
Решение принято на фоне резкого подъема числа самоубийств жителей Японии на фоне депрессии, вызванной одиночеством и введенными ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции.
В минувшем году число суицидов в стране выросло на 3,7 процента, впервые за 11 лет, отмечает издание. Более 20 тысяч японцев добровольно свели счеты с жизнью.
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В мире , РИА Новости , Япония
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