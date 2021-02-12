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NYT: Трампа хотели поместить на ИВЛ из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Заразившегося коронавирусом Трампа хотели подключить к ИВЛ
Фото: Газета.Ru
Бывший президент США Дональд Трамп перенес новую коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме, чем сообщалось официально, пишет New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, специалисты считали необходимым использование аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Кроме того, во время болезни уровень кислорода в крови Трампа составлял менее 90%, а в его легких был обнаружен инфильтрат, рассказали знакомые с ситуацией люди.
2 октября 2020 года стало известно, что у занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус, впоследствии он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Его выписали 5 октября. На своих предвыборных митингах Трамп заявлял, что после лечения "коктейлем" антител к коронавирусу чувствует себя хорошо.
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В мире , Дональд Трамп , New York Times , США
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