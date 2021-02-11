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Москва

Киев отказался от новых форматов обмена пленными в Донбассе 

Lenta.ru 38 минут назад
Киев будет обменивать пленных только в формате «всех на всех»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от любых предложений по обмену пленными, кроме как в формате «всех на всех», сообщает РИА Новости.
По его словам, предыдущие обмены проходили по заранее принятым договоренностям, а всех людей из списков проверяли украинские спецслужбы. «Мы договорились в декабре об обмене "всех на всех", других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что будет рассматривать любые новые предложения на этот счет как провокации. Он также напомнил, что Киев уже передал свою часть списков посредникам в переговорах.
Последний крупный обмен произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.
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Комментарии
В мире , Владимир Цемах , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Boeing , РИА Новости , Донецк , Киев , Луганск
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