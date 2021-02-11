Киев будет обменивать пленных только в формате «всех на всех»

По его словам, предыдущие обмены проходили по заранее принятым договоренностям, а всех людей из списков проверяли украинские спецслужбы. «Мы договорились в декабре об обмене "всех на всех", других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что будет рассматривать любые новые предложения на этот счет как провокации. Он также напомнил, что Киев уже передал свою часть списков посредникам в переговорах.