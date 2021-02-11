Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Евродепутаты призвали остановить запуск БелАЭС 

Украина.ру 1 час назад
Евродепутаты призвали остановить запуск БелАЭС
Фото: ТАСС
Запуск Островецкой атомной электростанции в Белоруссии в марте этого года является поспешным и не соответствует высоким международным стандартам безопасности. Об этом говорится в резолюции, принятой 11 февраля на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

«Станция создается как геополитический проект Белоруссии и России, ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов в смысле безопасности, здоровья людей и защиты окружающей среды», — говорится в документе.

Европейские парламентарии призвали приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС по стресс-тестам не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры безопасности.
Белоруссия решила национализировать российский нефтепровод
Резолюцию поддержали 642 депутата при 29, голосовавших против и 21 воздержавшемся.
Белорусская АЭС, которая находится в 50 километрах от Вильнюса, — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии 149
В мире , ЕС , Европарламент , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение