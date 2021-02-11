Евродепутаты призвали остановить запуск БелАЭС 

Брюсселе. Запуск Островецкой атомной электростанции в Белоруссии в марте этого года является поспешным и не соответствует высоким международным стандартам безопасности. Об этом говорится в резолюции, принятой 11 февраля на пленарной сессии Европарламента

«Станция создается как геополитический проект Белоруссии и России, ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов в смысле безопасности, здоровья людей и защиты окружающей среды», — говорится в документе.

Европейские парламентарии призвали приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС по стресс-тестам не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры безопасности.

Резолюцию поддержали 642 депутата при 29, голосовавших против и 21 воздержавшемся.

Белорусская АЭС, которая находится в 50 километрах от Вильнюса, — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.