Белорусов призвали отказаться от «ущербного взгляда» на свою страну 

МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей.
"Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь", — заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.
"Хочу сказать главное: нам самим, каждому из нас надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну: мы маленькие, мы хотим в Европу, мы хотим к кому-то прильнуть и так далее", — сказал он.
По словам министра, белорусы должны рассматривать свою страну "не как что-то между кем-то и чем-то", а как "свою землю, свой край, свой берег".