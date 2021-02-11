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Белорусов призвали отказаться от «ущербного взгляда» на свою страну 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Белорусов призвали отказаться от «ущербного взгляда» на свою страну
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
МИД Белоруссии планирует разработать новую внешнеполитическую концепцию страны, заявил в четверг глава ведомства Владимир Макей.

"Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь", — заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

"Хочу сказать главное: нам самим, каждому из нас надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну: мы маленькие, мы хотим в Европу, мы хотим к кому-то прильнуть и так далее", — сказал он.

По словам министра, белорусы должны рассматривать свою страну "не как что-то между кем-то и чем-то", а как "свою землю, свой край, свой берег".
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В мире , Владимир Макей , МИД , Минск
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