Берлускони провел ночь в больнице после падения 

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провел минувшую ночь в больнице после того, как упал и повредил бедро. Как сообщила в четверг пресс-служба его партии "Вперед, Италия", 84-летний политик уже выписан после стандартного медосмотра.

Инцидент произошел 10 февраля в его римской резиденции на Аппиевой дороге. Политик недавно отказался от аренды дворца Грациоли в центре города и занял принадлежавшую ему виллу, на которой долгие годы проживал режиссер Франко Дзеффирелли , умерший в 2019 году. В Рим Берлускони приехал для личной встречи с формирующим правительство Марио Драги , которая состоялась 9 февраля. Накануне вечером он разместил в Facebook фотографию, на которой запечатлен в своей резиденции с лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.

После падения, в результате которого он ударился бедром, Берлускони вернулся в Милан, где обратился в местную клинику. "Берлускони уже вернулся домой и принимает участие в работе Европарламента в дистанционном режиме", — говорится в сообщении его партии.

В середине января 84-летней Берлускони был экстренно госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем, однако после рутинной проверки быстро выписан. Несколько лет назад ему была сделана сложная операция на сердце, а в сентябре он перенес ковид. Врачи рекомендуют ему до минимума ограничить свою деятельность. По совету медиков, он, в частности, отказался от участия в первой встрече с Драги 5-6 февраля.