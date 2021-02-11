Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Берлускони провел ночь в больнице после падения 

ТАСС 55 минут назад
Берлускони провел ночь в больнице после падения
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провел минувшую ночь в больнице после того, как упал и повредил бедро. Как сообщила в четверг пресс-служба его партии "Вперед, Италия", 84-летний политик уже выписан после стандартного медосмотра.
Инцидент произошел 10 февраля в его римской резиденции на Аппиевой дороге. Политик недавно отказался от аренды дворца Грациоли в центре города и занял принадлежавшую ему виллу, на которой долгие годы проживал режиссер Франко Дзеффирелли, умерший в 2019 году. В Рим Берлускони приехал для личной встречи с формирующим правительство Марио Драги, которая состоялась 9 февраля. Накануне вечером он разместил в Facebook фотографию, на которой запечатлен в своей резиденции с лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.
После падения, в результате которого он ударился бедром, Берлускони вернулся в Милан, где обратился в местную клинику. "Берлускони уже вернулся домой и принимает участие в работе Европарламента в дистанционном режиме", — говорится в сообщении его партии.
В середине января 84-летней Берлускони был экстренно госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем, однако после рутинной проверки быстро выписан. Несколько лет назад ему была сделана сложная операция на сердце, а в сентябре он перенес ковид. Врачи рекомендуют ему до минимума ограничить свою деятельность. По совету медиков, он, в частности, отказался от участия в первой встрече с Драги 5-6 февраля.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
ТАСС: последние новости
Киев внес артистов "Хора Турецкого" в список лиц, которые угрожают безопасности Украины Киев внес артистов "Хора Турецкого" в список лиц, которые угрожают безопасности Украины Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира Зеленский вместе с послами G7 знакомится с ситуацией на линии разграничения в Донбассе Зеленский вместе с послами G7 знакомится с ситуацией на линии разграничения в Донбассе
Комментарии
В мире , Франко Дзеффирелли , Марио Драги , Сильвио Берлускони , Европарламент , Италия , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение