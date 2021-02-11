Лукашенко: помните только одно, я не позволю сломать свою страну

"Моя главная задача, мой главный акцент на этом этапе — сделать справедливо. Если хотите, чтобы я не вошел в историю ретроградом, который сломал своими руками то, что создал, для меня это будет главное. Но и помните только одно, я не позволю сломать свою страну. У меня сегодня много сторонников, неожиданно много сторонников, даже из числа тех, которые думали иначе", — сказал Лукашенко в четверг во время Всебелорусского народного собрания.