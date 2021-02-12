Семи российским артистам запретили въезд на Украину

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Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на территорию государства еще семи российским артистам. Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

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Артисты пока не комментировали решение Минкульта Украины. По состоянию на 11 февраля в списке украинского министерства находится 171 российский деятель культуры и искусства.