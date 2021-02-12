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Минкульт Украины запретил въезд еще семи российским артистам 

Вечерняя Москва и ещё 19 1 час назад
Семи российским артистам запретили въезд на Украину
Фото: РИА Новости
Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на территорию государства еще семи российским артистам. Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.
В черный список попали пять музыкантов из «Хора Турецкого» и два актера, которые снялись в картине «Крым»: Роман Курцын и Евгения Лапова.
Артисты пока не комментировали решение Минкульта Украины. По состоянию на 11 февраля в списке украинского министерства находится 171 российский деятель культуры и искусства.
Черный список российских деятелей культуры создали на Украине в 2015 году. В нем оказались, например, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Олег Газманов, Валерия и Юлия Чичерина. Также украинское правительство запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, которые сняты после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014 года.
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В мире , Шоу-бизнес , Крым наш , Александр Розенбаум , Юлия Чичерина , Евгения Лапова , Роман Курцын , Сергей Пенкин , Олег Газманов , Минкультуры , Правительство Украины , Донецк , Киев
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