Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Загадочный русский» заплатил $140 миллионов за бывший участок Трампа 

Прайм и ещё 2 48 минут назад
Рыболовлев заплатил $140 млн за бывший особняк Трампа
Фото: pictureitsoldfl.com
Неизвестный россиянин заплатил наличными почти $140 миллионов (это более 10,4 миллиарда рублей) за участок, которым ранее владел 45 президент США Дональд Трамп и российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, пишет New York Post.
Эта сумма за покупку поместья в Палм-Бич была внесена наличными.
Покупатель, "загадочный русский", заплатил в течение суток после того, как был осмотрен этот объект.
О сделке изданию рассказал брокер Райан Серхант. Именно он ранее занимался продажей сверхдорогого пентхауса в Майами: сейчас в этом кондоминиуме снимают квартиру дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер.
Поясняется, что недвижимость в Палм-Бич представляет собой особняк с девятью спальнями, с панорамными окнами, собственным салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом. На участке площадью 80 соток также есть открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.
Дональд Трамп купил этот участок в 2004 году. Тогда землю на аукцион выставили по причине банкротства собственника. Два года спустя — в 2006 году — экс-президент США продал участок Рыболовлеву за рекордную по тем временам сумму для района — $95 миллионов.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Прайм: последние новости
Канцлер Австрии готов привиться от COVID-19 вакциной из России или Китая Канцлер Австрии готов привиться от COVID-19 вакциной из России или Китая Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива Макрон заявил о солидарности с Германией по "Северному потоку 2" Макрон заявил о солидарности с Германией по "Северному потоку 2"
Комментарии 22
В мире , Дмитрий Рыболовлев , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Райан Серхант , Майами , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео допроса хоронившей кукол лжероженицы
11:46
Появилось видео допроса хоронившей кукол лжероженицы
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение