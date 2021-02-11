Рыболовлев заплатил $140 млн за бывший особняк Трампа

Эта сумма за покупку поместья в Палм-Бич была внесена наличными.

Покупатель, "загадочный русский", заплатил в течение суток после того, как был осмотрен этот объект.

О сделке изданию рассказал брокер Райан Серхант . Именно он ранее занимался продажей сверхдорогого пентхауса в Майами: сейчас в этом кондоминиуме снимают квартиру дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер

Поясняется, что недвижимость в Палм-Бич представляет собой особняк с девятью спальнями, с панорамными окнами, собственным салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом. На участке площадью 80 соток также есть открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.

Дональд Трамп купил этот участок в 2004 году. Тогда землю на аукцион выставили по причине банкротства собственника. Два года спустя — в 2006 году — экс-президент США продал участок Рыболовлеву за рекордную по тем временам сумму для района — $95 миллионов.