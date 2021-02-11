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Александр Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента 

Вечерняя Москва и ещё 17 58 минут назад
Александр Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал порядок, отсутствие протестов, а также гарантии безопасности для своих сторонников условием ухода из власти. Подобную позицию он изложил в четверг, 11 февраля, в ходе Всебелорусского народного собрания.
— Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение, — цитирует Лукашенко ТАСС.
Также глава государства пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы. По его мнению, Всенародное собрание должно выступать в качестве стабилизатора в переходный период в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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