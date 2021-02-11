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Москва

Кашель Лукашенко встретили аплодисментами 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что переболел коронавирусной инфекцией. Однако на Всебелорусском народном собрании он снова закашлял.

«Эта зараза снова ко мне пришла», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко закашлялся на третий час выступления на собрании. После его слов о COVID-19 чиновники заулыбались и стали аплодировать.
Также президент Белоруссии отметил, что на территории республики планируют наладить производство китайской вакцины от COVID-19. Отметим, что препарат Sinopharm ранее использовали только в экстренных случаях, его эффективность составляет 79,3%.
Лукашенко назвал коронавирус «наказанием Божьим»
Ранее «ФедералПресс» писал, что Лукашенко припугнул россиян смертельной опасностью. По его словам, она наступит, если Россия потеряет Белоруссию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ФедералПресс
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