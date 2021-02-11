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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что переболел коронавирусной инфекцией. Однако на Всебелорусском народном собрании он снова закашлял.

«Эта зараза снова ко мне пришла», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко закашлялся на третий час выступления на собрании. После его слов о COVID-19 чиновники заулыбались и стали аплодировать.

Также президент Белоруссии отметил, что на территории республики планируют наладить производство китайской вакцины от COVID-19. Отметим, что препарат Sinopharm ранее использовали только в экстренных случаях, его эффективность составляет 79,3%.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Лукашенко припугнул россиян смертельной опасностью. По его словам, она наступит, если Россия потеряет Белоруссию.