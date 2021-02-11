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Бомбардировщики США в Норвегии могут стать проблемой для России 

Мария Иванова 36 минут назад
Бомбардировщики США в Норвегии могут стать проблемой для России
Фото: Reuters
Автор РИА Новости Андрей Коц заявил, что стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer, переброшенные в Норвегию, могут стать большой проблемой для России, так как противостоять им непросто.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о планах США направить в Норвегию четыре B-1B Lancer. Сообщалось, что бомбардировщики и около 200 военнослужащих ВВС США «в ближайшем будущем» прибудут из Техаса на норвежский аэродром Орланд.
Автор РИА Новости отметил, что отправка стратегической авиации к северным границам России стала одним из первых геополитических решений администрации президента США Джо Байдена.
Коц рассказал, что B-1B оснащен двадцатью четырьмя крылатыми ракетами AGM-158 JASSM c дальностью полета до 360 километров (или до 980 километров в специальной модификации).

«Противостоять B-1B сложно. В этих самолетах реализована концепция прорыва ПВО на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности», — подчеркнул автор.

Он добавил, что B-1B используют технологию снижения радиолокационной заметности, поэтому они — трудная цель для ПВО.
Коц считает, что бомбардировщики способны наносит высокоточные удары по российским объектам. Однако четыре самолета вряд ли дадут США решающее преимущество — у России мощная ПВО в регионе.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Андрей Коц , Администрация США , РИА Новости
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