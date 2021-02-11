Украинские националисты потребовали сохранить проспект Бандеры

Сторонники радикального украинского движения «Национальный корпус» (запрещено в РФ ) вышли на акцию к зданию Окружного административного суда Киева , который вернул проспекту имени Степана Бандеры прежнее название — Московский. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канал «Политика страны».

Демонстранты потребовали сохранить за улицей имя лидера украинских националистов. Они принесли к зданию суда флаги своего движения и большой плакат с портретом Бандеры, а также фотографии судей, которые вынесли данное решение.

Кроме того, националисты потребовали распустить суд, назвав его «украинофобной коррупционной помойкой», и пообещали обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием разобраться в ситуации.

11 февраля Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры. Он постановил, что данное решение было принято незаконно, так как его инициаторы не провели общественных обсуждений и необходимых исторических исследований.

Киевский городской совет принял решение переименовать Московский проспект в честь Бандеры в 2016 году. Новые названия получили также улицы Кутузова и Суворова. Депутаты обосновали это законом о декоммунизации, при том что в нем не содержалось запрета на увековечивание памяти этих военачальников.