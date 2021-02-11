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Москва

Украинские националисты вышли на акцию за сохранение проспекта Бандеры 

Lenta.ru и ещё 11 11 февраля 2021
Украинские националисты потребовали сохранить проспект Бандеры
Фото: РИА Новости
Сторонники радикального украинского движения «Национальный корпус» (запрещено в РФ) вышли на акцию к зданию Окружного административного суда Киева, который вернул проспекту имени Степана Бандеры прежнее название — Московский. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канал «Политика страны».
Демонстранты потребовали сохранить за улицей имя лидера украинских националистов. Они принесли к зданию суда флаги своего движения и большой плакат с портретом Бандеры, а также фотографии судей, которые вынесли данное решение.
Кроме того, националисты потребовали распустить суд, назвав его «украинофобной коррупционной помойкой», и пообещали обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием разобраться в ситуации.
11 февраля Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры. Он постановил, что данное решение было принято незаконно, так как его инициаторы не провели общественных обсуждений и необходимых исторических исследований.
Киевский городской совет принял решение переименовать Московский проспект в честь Бандеры в 2016 году. Новые названия получили также улицы Кутузова и Суворова. Депутаты обосновали это законом о декоммунизации, при том что в нем не содержалось запрета на увековечивание памяти этих военачальников.
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Комментарии 1
В мире , Националисты в Киеве , Степан Бандера , Владимир Зеленский , Киев , Львов , Республика Крым
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