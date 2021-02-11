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Москва

Обзор иноСМИ: разговоры Путина и Трампа рассекретят 

Елена Прошина 7 минут назад
Обзор иноСМИ: Байден получил доступ к разговорам Трампа с Путиным
Фото: EPA

Байден получил доступ к разговорам Трампа с Путиным

Немногие загадки эпохи Дональда Трампа могут быть столь же интригующими, как то, что 45-й президент США говорил главе России Владимиру Путину во время десятка телефонных звонков и встреч. Как пишет Politico, Трамп занес стенограммы разговоров с Путиным «в сверхсекретную систему» Совета нацбезопасности.
Из-за этого доступ к расшифровкам их бесед не мог получить ни один человек в правительстве страны и даже в команде самого Трампа. Однако новому президенту Джо Байдену не требуется специальное разрешение, чтобы ознакомиться со стенограммами. Politico отмечает, что теперь Байден сможет узнать, передавал ли Трамп Путину конфиденциальную информацию и заключал ли с ним какие-либо сделки.

Украинский посол нахамил немецкому президенту

Немецкие эксперты заявили порталу Strana.ua, что Киев может лишиться поддержки Берлина из-за «перешедшего границы приличий» украинского посла Андрея Мельника. Ранее Мельник раскритиковал немецкого президента Франк-Вальтера Штайнмайера, поддержавшего «Северный поток — 2».
Штайнмайер назвал газопровод последним мостиком между Россией и ЕС и напомнил о вине Германии перед погибшими во Вторую мировую гражданами СССР. Мельник отметил, что Советский Союз состоял не только из России, и обвинил политика в «циничном использовании чувствительных исторических аргументов» ради обеления «Северного потока — 2». Strana.ua отмечает, что дипломат, обвинивший президента в цинизме и искажении истории, ведет себя слишком дерзко.

Это фиаско: Борреля затравили после визита в Москву

Пятьдесят депутатов Европарламента (в основном из Центральной и Восточной Европы) потребовали уволить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля после его визита в Москву. Как пишет El País, евродепутаты сочли поездку провальной, так как Боррелю пришлось выслушивать критику со стороны главы МИД России Сергея Лаврова, назвавшего ЕС «ненадежным партнером».
Борреля обвинили в попытке сближения с Москвой,
«бесполезной для ЕС и контрпродуктивной для интересов российской оппозиции». Дипломат возразил, что предпочел сделать хоть что-то вместо того, чтобы сидеть и ждать.

«Если мы хотим более безопасного мира в будущем, мы должны действовать решительно и рисковать уже сегодня», — подчеркнул он.

«Северный поток-2» стал рычагом давления на Россию

Австрийское издание Kurier заявило, что «Северный поток-2» стал для Европы способом политического давления на Россию. После недавних протестов в России призывы заблокировать проект раздались даже во Франции.
Если строительство прекратят, по финансам России и по ее репутации будет нанесен серьезный удар. По версии Kurier, единственный, кто способен остановить строительство, — это правительство Германии. Однако канцлер Ангела Меркель всегда отмахивается в ответ на такие призывы: по ее мнению, вопрос трубопровода — экономический и его нужно рассматривать отдельно от политических проблем.

Украинцы и молдаване ринулись в ЕС с поддельными документами

Более сотни граждан Украины и Молдавии с фальшивыми разрешениями на работу были задержаны польскими пограничниками за последние несколько дней. Об этом сообщает Polskie Radio.
По словам пограничников, в поддельных документах было указано, что украинцы и молдаване планируют работать обслуживающим персоналом в гостиницах и на складах в окрестностях Лодзи. Позже задержанные признались, что не собирались оставаться в Польше — фальшивые бумаги были для них «пропуском в страны Евросоюза». Пограничники вернули задержанных на территорию Украины.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Комментарии 4
В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Андрей Мельник , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ЕС , Европарламент
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