Обзор иноСМИ: Байден получил доступ к разговорам Трампа с Путиным

Байден получил доступ к разговорам Трампа с Путиным

Немногие загадки эпохи Дональда Трампа могут быть столь же интригующими, как то, что 45-й президент США говорил главе России Владимиру Путину во время десятка телефонных звонков и встреч. Как пишет Politico, Трамп занес стенограммы разговоров с Путиным «в сверхсекретную систему» Совета нацбезопасности.

Из-за этого доступ к расшифровкам их бесед не мог получить ни один человек в правительстве страны и даже в команде самого Трампа. Однако новому президенту Джо Байдену не требуется специальное разрешение, чтобы ознакомиться со стенограммами. Politico отмечает, что теперь Байден сможет узнать, передавал ли Трамп Путину конфиденциальную информацию и заключал ли с ним какие-либо сделки.

Украинский посол нахамил немецкому президенту

Штайнмайер назвал газопровод последним мостиком между Россией и ЕС и напомнил о вине Германии перед погибшими во Вторую мировую гражданами СССР. Мельник отметил, что Советский Союз состоял не только из России, и обвинил политика в «циничном использовании чувствительных исторических аргументов» ради обеления «Северного потока — 2». Strana.ua отмечает, что дипломат, обвинивший президента в цинизме и искажении истории, ведет себя слишком дерзко.

Это фиаско: Борреля затравили после визита в Москву

Пятьдесят депутатов Европарламента (в основном из Центральной и Восточной Европы) потребовали уволить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля после его визита в Москву. Как пишет El País, евродепутаты сочли поездку провальной, так как Боррелю пришлось выслушивать критику со стороны главы МИД России Сергея Лаврова , назвавшего ЕС «ненадежным партнером».

Борреля обвинили в попытке сближения с Москвой,

«бесполезной для ЕС и контрпродуктивной для интересов российской оппозиции». Дипломат возразил, что предпочел сделать хоть что-то вместо того, чтобы сидеть и ждать.

«Если мы хотим более безопасного мира в будущем, мы должны действовать решительно и рисковать уже сегодня», — подчеркнул он.

«Северный поток-2» стал рычагом давления на Россию

Австрийское издание Kurier заявило , что «Северный поток-2» стал для Европы способом политического давления на Россию. После недавних протестов в России призывы заблокировать проект раздались даже во Франции.

Если строительство прекратят, по финансам России и по ее репутации будет нанесен серьезный удар. По версии Kurier, единственный, кто способен остановить строительство, — это правительство Германии. Однако канцлер Ангела Меркель всегда отмахивается в ответ на такие призывы: по ее мнению, вопрос трубопровода — экономический и его нужно рассматривать отдельно от политических проблем.

Украинцы и молдаване ринулись в ЕС с поддельными документами

Более сотни граждан Украины и Молдавии с фальшивыми разрешениями на работу были задержаны польскими пограничниками за последние несколько дней. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам пограничников, в поддельных документах было указано, что украинцы и молдаване планируют работать обслуживающим персоналом в гостиницах и на складах в окрестностях Лодзи. Позже задержанные признались, что не собирались оставаться в Польше — фальшивые бумаги были для них «пропуском в страны Евросоюза». Пограничники вернули задержанных на территорию Украины.