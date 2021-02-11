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В Чехии зафиксировали первый летальный случай после вакцинации от коронавируса 

Аргументы Недели 17 минут назад
Мужчина скончался после вакцинации от COVID в Чехии
Фото: Reuters
В Чехии зафиксирована смерть, которая могла быть связана с вакцинацией против коронавируса.
По данным Государственного институт по контролю за лекарственными средствами, ведомство получило сообщение о предполагаемом побочном эффекте, который привел к смерти пожилого мужчины с терминальной стадией другого заболевания.
Скончавшийся получил первую дозу вакцины 9 января. В ведомстве не уточняют, что это за вакцина, хотя известно, что в стране на тот момент была доступна только вакцина от Pfizer и BioNTech.
Руководство института заявило, что информацию нужно тщательно изучить и только тогда можно будет определить, была ли смерть пациента связана с вакцинацией, или она была вызвана тяжелым заболеванием.
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19 
Ранее сообщалось, что власти Чехии считают, что пандемия нанесла стране больший урон, чем Вторая мировая война.
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В мире , Pfizer , Чехия
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