Мужчина скончался после вакцинации от COVID в Чехии

Чехии зафиксирована смерть, которая могла быть связана с вакцинацией против коронавируса.

По данным Государственного институт по контролю за лекарственными средствами, ведомство получило сообщение о предполагаемом побочном эффекте, который привел к смерти пожилого мужчины с терминальной стадией другого заболевания.

Скончавшийся получил первую дозу вакцины 9 января. В ведомстве не уточняют, что это за вакцина, хотя известно, что в стране на тот момент была доступна только вакцина от Pfizer и BioNTech.

Руководство института заявило, что информацию нужно тщательно изучить и только тогда можно будет определить, была ли смерть пациента связана с вакцинацией, или она была вызвана тяжелым заболеванием.

Ранее сообщалось, что власти Чехии считают, что пандемия нанесла стране больший урон, чем Вторая мировая война.