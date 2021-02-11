Украинцев сравнили с подопытными кроликами в вопросе вакцинации 

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Запад будет испытывать вакцину от коронавируса на украинцах как на подопытных кроликах, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива . По его словам, препарат иностранного производства скорее всего будут доставлять в страну по остаточному принципу, сообщает РИА Новости.

На этой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир заявил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность (на уровне 90-91%) не подтверждена экспертами ВОЗ . Он отметил, что украинцы — «не кролики, чтобы на них экспериментировать». По его словам, в Украину будут завозить иностранные препараты от компаний Pfizer , Sinovak, AstraZeneca и Novavaх.

Комментируя заявление главы государства, Кива с уверенностью заявил, что украинцы для Европы и США как раз являются подопытными кроликами, над которыми ставят эксперименты.

«Я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее», — предположил депутат.

По его словам, политика украинских властей основана не на стремлении помочь своим согражданам, а из расчета выполнить «внешние указания».