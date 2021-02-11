Си Цзиньпин рассказал о катастрофе для всего мира

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", — приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", — подчеркнул Си Цзиньпин.