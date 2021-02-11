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Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Си Цзиньпин рассказал о катастрофе для всего мира
Фото: РИА Новости
Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", — приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал США проявлять осторожность в вопросах Тайваня, Синьцзяна и Гонконга и развивать отношения, основанные на уважении и отсутствии конфликтов.
КНР и США должны восстановить механизмы диалога, чтобы четко понимать намерения друг друга, отметил председатель КНР.
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В мире , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Гонконг , Китай , США , Тайвань
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