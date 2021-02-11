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Москва

Российские вакцины от COVID-19 запретили регистрировать на Украине 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Украинское правительство запретило регистрировать в стране российские вакцины от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, текст документа опубликован на сайте правительства.
Речь идет о законе об упрощенной процедуре регистрации иностранных вакцин от коронавируса на Украине. Одно из его положений запрещает применять на территории страны вакцины, которые разработаны в «государстве-агрессоре». Верховная рада признала Россию «страной-агрессором» еще в январе 2015 года.
Под запрет также попали и другие медицинские иммунобиологические препараты для профилактики коронавируса, разработка или производство которых была осуществлена в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования вакцины «Спутник V» на Украине. Он заявил, что «украинцы не кролики» и что на них экспериментировать нельзя. Также он отметил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса с февраля.
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В мире , Видео , Украина , Денис Шмыгаль , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
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