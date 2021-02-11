Речь идет о законе об упрощенной процедуре регистрации иностранных вакцин от коронавируса на Украине. Одно из его положений запрещает применять на территории страны вакцины, которые разработаны в «государстве-агрессоре». Верховная рада признала Россию «страной-агрессором» еще в январе 2015 года.

Под запрет также попали и другие медицинские иммунобиологические препараты для профилактики коронавируса, разработка или производство которых была осуществлена в России.