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Обнародованы детали эвакуации Пенса и Пелоси во время захвата Капитолия 

ТК «Звезда» и ещё 1 16 минут назад
«Хотели убить»: обвинители Трампа раскрыли детали эвакуации из Капитолия
Фото: globallookpress.com
Обвинители на процессе по импичменту экс-лидеру Дональду Трампу рассказали об эвакуации спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Майка Пенса из Капитолия в момент его штурма.
Член палаты представителей Стейсти Пласкетт подчеркнула, что Пелоси доставили в безопасное место. Дело в том, что участники беспорядков заявляли, что хотят причинить ей вред и даже убить.
Кроме того, Пласкетт показала видео, на котором эвакуируют Майка Пенса и его семью. На кадрах видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия.

«Толпа искала Пенса за его патриотизм, потому что вице-президент отказался сделать то, чего требовал президент, и отменить результаты выборов», — подчеркнула Пласкетт, передает CBS News.

Обвинители отметили, что в определенный момент лидеры конгресса были «не далее как в 58 шагах» от атакующей толпы.
Было продемонстрировано видео с камеры наблюдения внутри Капитолия. На кадрах видно, что офицер полиции разворачивает сенатора Митта Ромни, идущего по коридору, и тот бежит в обратном направлении от толпы.
Экс-президента ДональдаТрампа судят в сенате по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий.
Ранее сенат конгресса США заявил, что считает конституционным процесс по импичменту Трампа. В голосовании за конституционность процесса накануне высказались 56 сенаторов, против — 44.
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Комментарии 3
В мире , США , Майк Пенс , Уиллард Ромни , Дональд Трамп , CBS
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