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WP предсказала глобальный успех России из-за «Спутника V» 

Газета.Ru и ещё 3 15 минут назад
WP предсказала глобальный успех России из-за «Спутника V»
Фото: Минздрав РФ/РИА «Новости»
Вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" может привести Россию к глобальному успеху, считает журналист американской газеты Washington Post Ишаан Тарур. В своем материале под названием "Мы недооценили российскую вакцину?" он обращает внимание на мощную поддержку российской вакцины после публикации в журнале Lancet результатов третьей фазы клинических испытаний препарата.

"Более дюжины стран разрешили использование вакцины, и скорее всего их будет становиться только больше после одобрения Lancet", — указано в статье.

Журналист отмечает, что "Спутник V" западных вакцин-конкуренты, а также не требует поддержания сверхнизких температур при хранении. По его мнению, успех вакцины принести победу Кремлю "мягкой силой". Ранее Российский фонд прямых инвестиций документально подтвердил, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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Комментарии 3
В мире , Наука и техника , Российский фонд прямых инвестиций , Washington Post
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