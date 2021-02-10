Китай намерился установить господство в Европе благодаря вакцинам

9 февраля в онлайн-формате состоялся саммит 17+1 — 17 стран Центральной и Восточной Европы плюс Китай

Французское издание Le Monde считает, что в этом году саммит наглядно продемонстрировал борьбу за влияние в Европе, развернувшуюся между Китаем и США . Перевод статьи приводит «ИноСМИ»

Румыния, Хорватия, Словения, Греция, Словакия, Группа 17+1 была создана в 2017 году по инициативе Си Цзиньпина с целью укрепления экономического сотрудничества в связи с запуском китайской инициативы «нового шелкового пути». В нее вошли Болгария Чехия , Венгрия, Польша, Латвия, Эстония, Литва, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония.

В Вашингтоне и Брюсселе новый формат был воспринят как попытка разделить европейцев, однако «постепенно растерял свой блеск». В прошлом году саммит не состоялся и вовсе, а в нынешнем из 6 из 17 европейских стран были представлены лишь на уровне министров.

Тем не менее, саммит должен был продемонстрировать, что отношения Китая и стран Центральной Европы «полностью восстановились» и «не пострадали от политических изменений в США».

Как пишет Le Monde, в поддержку этой стратегии Пекин использовал «мощное оружие» — две китайские вакцины от коронавируса, которые еще не были одобрены ВОЗ , но уже активно используются в КНР.

По данным китайской прессы, 6 из 17 стран проявили интерес к китайским вакцинам. В частности, Венгрия купила 5 миллионов доз при населении в 10 миллионов жителей, а Сербия приобрела 1,5 миллиона доз при 5 миллионах жителей.

«Эта ситуация хорошо отражает сложившуюся в настоящий момент напряженность в треугольнике Китай-ЕС-США: Джо Байден активизирует американскую дипломатию и восстанавливает связи с союзниками, Си Цзиньпин не собирается уступать ни пяди завоеванного при Трампе, а Европа пытается нащупать свое место между ними, осознавая силу, которую дает ей новое неустойчивое единство, сформированное за последние четыре годы в тени больших хищнических держав. Указывает это и на значимость пандемического фактора в проходящем через переустройство мире», — резюмирует автор.

Как сообщал «Рамблер», ранее Госкомитет по делам здравоохранения КНР отчитался, что к 10 февраля в стране введено 40,52 миллионов доз вакцины против коронавируса.