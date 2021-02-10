Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы 

"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснется их бизнес-интересов и ближайших родственников", — сказал Байден в Белом доме.

Он сообщил, что "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.

Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.

"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", — предупредил президент США.

Ранее СМИ со ссылок на источники сообщали, что Байден подпишет указ о "Международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), который дает администрации возможность для введения широкого спектра санкций в отношении другой страны.