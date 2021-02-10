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Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.

"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснется их бизнес-интересов и ближайших родственников", — сказал Байден в Белом доме.

Он сообщил, что "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.
Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.

"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", — предупредил президент США.

Ранее СМИ со ссылок на источники сообщали, что Байден подпишет указ о "Международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), который дает администрации возможность для введения широкого спектра санкций в отношении другой страны.
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В мире , Армия , Джозеф Байден , Бирма , США
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