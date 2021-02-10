Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги.
"По информации Spiegel Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте", — пишет издание, указав, что "в Берлине говорят о частном визите в Германию".
Ранее адвокат Навальной Вероника Полякова, комментируя информацию СМИ, что Юлия покинула Москву и улетела в Германию, сообщила РИА Новости, что ничего не знает об этом. Сообщения о вылете Навальной в ФРГ также отказались комментировать в немецком кабмине и в авиакомпании Lufthansa.