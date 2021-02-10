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Москва

Навальная прибыла в Германию, сообщили СМИ 

РИА Новости 37 минут назад
Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию в среду вечером, визит носит частный характер, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги.

"По информации Spiegel Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте", — пишет издание, указав, что "в Берлине говорят о частном визите в Германию".

Ранее адвокат Навальной Вероника Полякова, комментируя информацию СМИ, что Юлия покинула Москву и улетела в Германию, сообщила РИА Новости, что ничего не знает об этом. Сообщения о вылете Навальной в ФРГ также отказались комментировать в немецком кабмине и в авиакомпании Lufthansa.
Юлия Навальная улетела в Германию
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В мире , Видео , Юлия Навальная , Алексей Навальный , Lufthansa , РИА Новости , Spiegel
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