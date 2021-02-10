Украина решила сортировать крымчан по «степени вины» перед Киевом

На Украине предложили сортировать крымчан по "степени вины" перед Киевом и вводить против жителей полуострова персональные санкции. С такой инициативой выступили активисты так называемого Крымско-татарского ресурсного центра, сообщают украинские СМИ.

"Сортировку" планируют закрепить на законодательном уровне. Степень этой самой "вины", по мнению инициаторов, будет определяться в зависимости от уровня сотрудничества с властями России и полуострова.

Сообщается, что "виновность крымчан" будут высчитывать по 12-ти признакам. По всем критериям жителям Крыма хотят выставлять оценки методом сложения баллов. Максимум можно "получить" 100 баллов, однако, как предупреждают авторы инициативы, планка в 50 очков — уже "критическая".