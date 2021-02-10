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На Украине хотят «сортировать» крымчан 

РИА Новости Крым и ещё 1 26 минут назад
Украина решила сортировать крымчан по «степени вины» перед Киевом
Фото: ТАСС
На Украине предложили сортировать крымчан по "степени вины" перед Киевом и вводить против жителей полуострова персональные санкции. С такой инициативой выступили активисты так называемого Крымско-татарского ресурсного центра, сообщают украинские СМИ.
"Сортировку" планируют закрепить на законодательном уровне. Степень этой самой "вины", по мнению инициаторов, будет определяться в зависимости от уровня сотрудничества с властями России и полуострова.
Сообщается, что "виновность крымчан" будут высчитывать по 12-ти признакам. По всем критериям жителям Крыма хотят выставлять оценки методом сложения баллов. Максимум можно "получить" 100 баллов, однако, как предупреждают авторы инициативы, планка в 50 очков — уже "критическая".
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Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз, а также Турция не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
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В мире , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Киев , Республика Крым , Севастополь
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