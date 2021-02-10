Сербия ведет переговоры по закупке «Спутник лайт» 

Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник лайт", заявила премьер-министр республики Ана Брнабич. Об этом пишет ТАСС.
"Мы ведем переговоры о новых дополнительных количествах, особенно в связи с тем, что российский Институт Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется "Спутник лайт", — сказала Брнабич.
По ее словам, в ближайшее время в республику поступит значительная часть "Спутника V".
Ранее "Спутник V" был одобрен в Бахрейне. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".