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Сербия ведет переговоры по закупке «Спутник лайт» 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Сербия ведет переговоры по закупке «Спутник лайт»
Фото: РИА Новости
Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник лайт", заявила премьер-министр республики Ана Брнабич. Об этом пишет ТАСС.

"Мы ведем переговоры о новых дополнительных количествах, особенно в связи с тем, что российский Институт Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется "Спутник лайт", — сказала Брнабич.

По ее словам, в ближайшее время в республику поступит значительная часть "Спутника V".
Ранее "Спутник V" был одобрен в Бахрейне. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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В мире , Ана Брнабич , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Бахрейн , Белград , Сербия , Чехия
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