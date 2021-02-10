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Москва

Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Вечерняя Москва
Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это уже 24 страна, одобрившая применение вакцины из России.

— Решение об одобрении «Спутник V» позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире, — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что регистрация вакцины осуществлялась в рамках экстренной процедуры без дополнительных исследований на территории Бахрейна, передает пресс-служба РФПИ.
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В мире , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Бахрейн
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