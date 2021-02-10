Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 

— Решение об одобрении «Спутник V» позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире, — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.