В ЕС рассказали о провалах в массовой вакцинации 

«Мы слишком поздно получили разрешение [на вакцинацию]. И, наверное, мы были чересчур уверены в том, что препараты придут вовремя. Теперь нам надо спросить себя, почему так случилось, и понять, какой урок можем извлечь из этой ситуации», — заявила фон дер Ляйен.