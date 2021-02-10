Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей 

Сиденье с личного унитаза фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, украденное из его ванной комнаты, продали в США по цене, превысившей миллион рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники аукционного дома Alexander Auctions предполагали, что лот уйдет с молотка за 15 тысяч долларов при начальной ставке в пять тысяч. Однако в итоге торги в Чесапик Сити, штат Мэриленд, выиграл анонимный покупатель, предложивший за деревянный стульчак с крышкой 18 750 долларов (около 1,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось , что предмет интерьера был вынесен в мае 1945 года из резиденции Бергхоф в Альпах солдатом Рагнвальдом Борхом, который вместе с французской армией одним из первых оказался в доме Гитлера. На продажу его выставил сын солдата.

Несмотря на то, что резиденция сильно пострадала во время бомбежек, военные сумели забрать оттуда множество предметов на память. Кроме сиденья, Борх украл из особняка несколько картин, написанных маслом.