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Москва

Великобритания поможет Украине построить морские базы 

Артём Кульша 19 минут назад
Великобритания поможет Украине построить морские базы
Фото: ТАСС
Великобритания окажет Украине финансовую помощь при строительстве военно-морских баз. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В октябре, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало строительства двух военно-морских баз, которые будут защищать черноморский регион.
Вчера Шмыгаль провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе брифинга по ее итогам он сообщил, что одна из этих баз будет располагаться на Черном море, вторая — на Азовском, а построены они будут в рамках самого большого за последние годы оборонного бюджета (5,93% ВВП) и с финансовой помощью Великобритании.
НАТО окажет военную помощь Украине

«Эта программа запущена», — констатировал премьер-министр Украины.

В ноябре эксперты Львовского форума по безопасности пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна среди прочего разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала. Также они посоветовали украинским властям добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.
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Комментарии 3
В мире , Армия , Денис Шмыгаль , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , НАТО
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