Бабарико допустил развал Белоруссии к 2025 году 

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико в интервью изданию Welle заявил, что есть два варианта развития политической ситуации в республике. Оба предполагают рождение нового государства.

По словам бывшего главы Белгазпромбанка, вопрос о будущем страны является крайне сложным для человека, получающего большинство информации «из гостелевидения». Бабарико уверен, что возможных сценариев — два. По первому Белоруссия становится новым экономически и политически независимым государством.

«Либо прекращение существования фактически независимой страны (пусть даже юридически и сохраняющей свой статус) путем включения нас в орбиту чьего-нибудь "мира"», — обрисовал второй вариант Бабарико.

Каким курсом двигаться, придется выбирать в ближайшее время, добавил он. Экс-кандидат на пост главы государства подчеркнул, что того требует экономическая ситуация в стране.

«Крайняя точка — 2025 год», — констатировал политик.