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Бабарико допустил развал Белоруссии к 2025 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Бабарико допустил развал Белоруссии к 2025 году
Фото: Reuters
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико в интервью изданию Welle заявил, что есть два варианта развития политической ситуации в республике. Оба предполагают рождение нового государства.
По словам бывшего главы Белгазпромбанка, вопрос о будущем страны является крайне сложным для человека, получающего большинство информации «из гостелевидения». Бабарико уверен, что возможных сценариев — два. По первому Белоруссия становится новым экономически и политически независимым государством.

«Либо прекращение существования фактически независимой страны (пусть даже юридически и сохраняющей свой статус) путем включения нас в орбиту чьего-нибудь "мира"», — обрисовал второй вариант Бабарико.

Каким курсом двигаться, придется выбирать в ближайшее время, добавил он. Экс-кандидат на пост главы государства подчеркнул, что того требует экономическая ситуация в стране.

«Крайняя точка — 2025 год», — констатировал политик.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Гордон назвал причину для распада Украины. Он обратил внимание на вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют. Журналист отметил, что тотальная украинизация разъединяет страну, поскольку в юго-восточных регионах «привыкли торговать по-русски».
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В мире , Виктор Бабарико , Дмитрий Гордон
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