Бабарико допустил развал Белоруссии к 2025 году 

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико в интервью изданию Welle заявил, что есть два варианта развития политической ситуации в республике. Оба предполагают рождение нового государства.
По словам бывшего главы Белгазпромбанка, вопрос о будущем страны является крайне сложным для человека, получающего большинство информации «из гостелевидения». Бабарико уверен, что возможных сценариев — два. По первому Белоруссия становится новым экономически и политически независимым государством.
«Либо прекращение существования фактически независимой страны (пусть даже юридически и сохраняющей свой статус) путем включения нас в орбиту чьего-нибудь "мира"», — обрисовал второй вариант Бабарико.
Каким курсом двигаться, придется выбирать в ближайшее время, добавил он. Экс-кандидат на пост главы государства подчеркнул, что того требует экономическая ситуация в стране.
«Крайняя точка — 2025 год», — констатировал политик.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Гордон назвал причину для распада Украины. Он обратил внимание на вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют. Журналист отметил, что тотальная украинизация разъединяет страну, поскольку в юго-восточных регионах «привыкли торговать по-русски».