Италия угрожает расколоть ЕС российской вакциной

Италия пригрозила принять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на фоне растущего гнева из-за задержки вакцинации в Евросоюзе, пишет Daily Express. Советник по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато назвал время «фундаментальным фактором» в борьбе с пандемией и заявил, что российский препарат может стать одним из способов ускорить вакцинацию.

По его словам, Италия сможет быстро получить альтернативные вакцины, «ограничив время, затрачиваемое на бюрократию». Д’Амато подчеркнул, что сосредоточиться нужно не на происхождении прививок, а на их эффективности.

Киев решил вернуть Донбасс с помощью США и Польши

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что к переговорам по Донбассу присоединятся США и Польша. В комментарии «Телеграфу» он заявил , что блокировка пророссийских телеканалов и призывы украинских чиновников переформатировать переговоры — часть плана новых властей США «по давлению на правящую российскую элиту».

По данным Жданова, переговоры в новом формате могут провести в Польше. На них Россию могут признать стороной конфликта в Донбассе, считает он. «В нормандском формате этого сделать не получается. Если же в процесс входят США и Польша, оба будут стоять на том, что сторона конфликта — РФ. Никаких ополченцев», — подчеркнул эксперт.

«Это не проституция»: как эстонки зарабатывают на интимных фото

Газета Postimees рассказала , что среди эстонок стал популярен заработок с помощью платформы OnlyFans. Там можно публиковать свои откровенные фото и получать доход с подписок: одна из участниц OnlyFans, Сандра, рассказала, что подписка на ее контент стоит 32 доллара в месяц, с них она отдает сайту 20 процентов, то есть по 6,4 доллара.

Недавно Сандра и еще несколько девушек подали в суд на своих подписчиков — некоторые из них сделали скриншоты их фото и видео и начали бесплатно распространять в соцсетях. Одной из девушек уже удалось отсудить компенсацию ущерба. Postimees отмечает, что некоторые считают OnlyFans аналогом проституции, но самая известная эстонская участница платформы Мерилин Нау сравнивает это с модельным бизнесом.

«Меркель потеряла компас»

Глава немецкого Института исследования кризисов Франк Розелиб заявил, что канцлер Ангела Меркель в своем недавнем интервью, посвященном антикоронавирусным мерам, была похожа на «школьницу, пойманную на списывании». Об этом сообщает Die Welt.

Розелиб сравнил последние «неубедительные» призывы Меркель с «почти идеальным» телеобращением в начале пандемии, в марте прошлого года. «Теперь компас, кажется, потерян», — заявил он. По данным последнего опроса YouGov, только 50 процентов немцев довольны антикризисным мерами властей. В октябре работу правительства положительно оценивали 57 процентов респондентов, а в апреле — 67 процентов.

Британцам грозит 10 лет тюрьмы за нарушение антиковидных мер

Путешественникам, которые скроют пребывание в стране из «красного списка» перед визитом в Британию, грозят огромные штрафы (десять тысяч фунтов, более миллиона рублей) и вплоть до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает Evening Standard.

С 8 февраля жители Великобритании, прибывающие из стран «красного списка» (включает ЮАР, Португалию и всю Южную Америку), должны будут приобрести «карантинный пакет» за 1750 фунтов стерлингов (более 178 тысяч рублей) на человека с покрытием проживания в карантинном отеле и тестирования на ковид.