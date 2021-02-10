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МИД: властям Украины неприятно слышать правду об успехах Крыма 

Артём Кульша 1 час назад
МИД: властям Украины неприятно слышать правду об успехах Крыма
Фото: ТАСС
Властям Украины неприятно слышать правду об успехах Крыма. Об этом исполняющий обязанности представителя Министерства иностранных дел России в Симферополе Артем Березовский сообщил РИА Новости.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Twitter верифицировал официальный аккаунт представительства российского МИД в Симферополе. Недавно посол Украины в США Владимир Ельченко направил обращение к руководству социальной сети с требованием заблокировать учетную запись, потому что публичные страницы российской власти в Крыму не могут обозначаться как официальные и легитимные.

«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет"», — прокомментировал Березовский.

Он рассказал, в твиттере представительства МИД в Симферополе публикуется исключительно достоверная информация об успехах Крыма. Дипломат добавил, что полемика, развернутая представителями Украины, выглядит достаточно странно, потому что аккаунт представительства МИД в Симферополе был верифицирован давно.
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Комментарии 2
В мире , Владимир Ельченко , МИД , РИА Новости
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