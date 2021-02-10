Украинский премьер обвинил Москву в навязывании вакцины «Спутник V» 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает вакцину собственного производства, чтобы усилить своё влияние, сообщает издание Politico. Похожую политику, по его словам, Москва ведет и в странах Восточной Европы.
Шмыгаль подчеркнул, что Россия с помощью «Спутник V» пытается воздействовать на «регионы, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством». По его словам, в сложившейся ситуации для Киева важно получить от европейских коллег «сигнал» о будущем сотрудничестве в плане вакцинации.
«Самым сильным сигналом, вероятно, было бы, если мы начали бы получать вакцины от отдельных государств-членов ЕС», — добавил премьер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир заявил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность (на уровне 90-91%) не подтверждена экспертами ВОЗ. Он отметил, что украинцы — «не кролики, чтобы на них экспериментировать». По его словам, в Украину будут завозить иностранные препараты от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх.
Позиция украинского правительства в отношении российской вакцины вызывает немало критических отзывов. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула, что, отказываясь от «Спутника V», Зеленский как раз экспериментирует над своими согражданами. Депутат Верховной Рады Олег Волошин подчеркивал, что украинские власти в этом случае принимают участие в убийстве своих сограждан, игнорируя действенный способ по спасению их от смерти.