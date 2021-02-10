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В Эстонии русских жителей назвали биомусором 

Артём Кульша 42 минуты назад
В Эстонии русских защитников «Бронзового солдата» назвали биомусором
Фото: РИА Новости
Депутат Городского собрания Таллина Март Каллас назвал защитников памятника «Бронзовый солдат» человеческим мусором. Об этом сообщает Sputnik Meedia.
«Бронзовый солдат», как сообщал «Рамблер», — памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он находился на холму Тынисмяги в Таллине, а в 2007 году был перенесен на Военное кладбище.
Некоторое время назад евродепутат Яна Тоом сравнила участников несогласованных акций протеста в России с людьми, которые защищали «Бронзового солдата» от переноса. На днях бывший министр юстиции и иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил ее за это в своем фейсбуке.
В комментариях Каллас, лидер фракции Эстонской консервативной народной партии в таллинском Городском собрании, назвал защитников «Бронзового солдата» понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом. Некоторые другие пользователи социальной сети посоветовали ему оставить Россию в покое и заняться собственным народом.
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В мире , ИА Sputnik
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