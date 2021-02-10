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Москва

Украинский премьер обвинил Москву в навязывании вакцины «Спутник V» 

News.ru 29 минут назад
Украинский премьер обвинил Москву в навязывании вакцины «Спутник V»
Фото: Reuters
Россия навязывает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния на востоке Украины и странах Восточной Европы. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою собственную вакцину, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством, — отметил чиновник в беседе с Politico.

Шмыгаль подчеркнул, что это происходит не только на Украине, но и в странах Восточной Европы. В такой ситуации, по мнению премьера, Киев считает важным получение поддержки от Евросоюза, некоторые страны которого могли бы поставить на Украину вакцину от коронавируса.
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Также Шмыгаль заявил, что доверие к Евросоюзу зависит от возможности помочь таким странам-партнёрам, как Украина, которые борются за получение вакцин самостоятельно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин использует вакцину против коронавируса «Спутник V» в качестве «гибридного оружия», чтобы разделять мир. Такое мнение высказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Её слова о вакцине как о «гибридном оружии» является «русофобским бредом», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Комментарии 28
В мире , Денис Шмыгаль , Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Ингрида Шимоните , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Правительство Украины
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