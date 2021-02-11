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Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 31 минуту назад
Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США»
Фото: Reuters
В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина.
В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: „Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить“. Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: „Путин — единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок“.
Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, „Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: „Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?“. Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: „Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?“, — передает РИА „Новости“.
Напомним, журналист Питер Берген в книге „Трамп и его генералы: цена хаоса“ рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только „у них там бардак“ и они “не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В мире , Политика , США , Советники Путина , Дмитрий Песков , Владимир Шевченко , Тереза Мэй , Фиона Хилл , Томас Шеннон , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , РИА Новости
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