Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой 

Неопознанный летающий объект, который активно фотографировали пользователи соцсетей в штате Флорида во вторник, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News.
Соцсети заполнились роликами с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету. Объект особенно эффектно смотрелся в вечернем небе над океаном.
"Комета" оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США.
Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тысячи километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в данный момент в ВМС США.