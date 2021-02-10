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Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
Фото: © AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Неопознанный летающий объект, который активно фотографировали пользователи соцсетей в штате Флорида во вторник, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News.
Соцсети заполнились роликами с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету. Объект особенно эффектно смотрелся в вечернем небе над океаном.
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"Комета" оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США.
Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тысячи километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в данный момент в ВМС США.
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В мире , Fox News , США
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