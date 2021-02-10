Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой 

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Неопознанный летающий объект, который активно фотографировали пользователи соцсетей в штате Флорида во вторник, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщил телеканал Fox News.

Соцсети заполнились роликами с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету. Объект особенно эффектно смотрелся в вечернем небе над океаном.

"Комета" оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США