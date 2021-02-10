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Politico: Трамп планирует отомстить отвернувшимся от него республиканцам 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Трамп решил отомстить отвернувшимся от него республиканцам
Фото: Jim Bourg/AP
Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает вернуться к активной политической деятельности после завершения процедуры импичмента в сенате. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.
По их мнению, ситуация с импичментом сейчас складывается в пользу Трампа. Большинство республиканцев продолжают поддерживать его, несмотря на произошедшие 6 января события у здания конгресса в Вашингтоне.
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Источники также обратили внимание на то, что процесс импичмента показал, кто из членов Республиканской партии не согласен с кандидатурой Трампа. Кроме того, после завершения процесса, экс-президент рассчитывает возобновить свою политическую деятельность и сконцентрировать свое внимание на "мести" отвернувшимся от него республиканцам. Однако, пока неизвестно, какие именно меры может предпринять политик.
Ранее сообщалось, что Трамп недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате США.
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В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , США
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