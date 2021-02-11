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СМИ: Трамп отказался от публичных выступлений по согласованию со своими помощниками 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
Трамп отказался от публичных выступлений
Фото: EPA
Бывший президент США Дональд Трамп отказался от публичных выступлений по согласованию со своими помощниками с целью повысить шансы на удачный для него исход по итогам процесса импичмента в Сенате Конгресса. Об этом сообщила в среду газета The Hill со ссылкой на собственные источники.
По их словам, молчание бывшего американского лидера "носит стратегических характер". Ему рекомендовали отказаться от публичных выступлений, "не раскачивать лодку", чтобы как можно больше республиканцев поддержали его, не допустив утверждения импичмента. По словам источника, такая ситуация сильно раздражает Трампа, который во время первого процесса импичмента постоянно комментировал его в Twitter, в интервью и во время выходов к прессе.
Как отмечает издание, сохранять молчание бывшему главе Белого дома помогает и отсутствие доступа к соцсетям. Источник полагает, что после завершения процедуры экс-президент возобновит публичные выступления.
Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей на нем выступают в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Нью-Йорк
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