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Москва

ООН отреагировала на закрытие российских телеканалов в Латвии 

News.ru 43 минуты назад
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с запретом вещания российских телеканалов в Латвии. Он заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.
Решение о запрете ретрансляции 16 телеканалов, вещающих на русском языке, национальный совет Латвии по электронным СМИ принял 9 февраля. В том числе были закрыты REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, пишет РИА Новости.
Представитель ООН озвучил своё мнение по этому поводу на брифинге, когда его спросили, получала ли ООН жалобы по поводу закрытия российских телеканалов в Прибалтике. Дюжаррик ответил, что о жалобах не слышал, но проверку по данному поводу организовать можно.

Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране, — сказал представитель генсека.

Российский фонд мира намерен обратиться в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием в Латвии российских телеканалов. Власти Прибалтики неоднократно чинили препятствия в работе российских СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ. Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.
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В мире , Видео , Стефан Дюжаррик , ОБСЕ , ООН , РЕН ТВ , РИА Новости , Латвия
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