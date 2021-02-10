Германия назвала Россию «стратегическим конкурентом» 

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию Китай «стратегическими конкурентами».

Крамп-Карренбауэр и Цорн передали Бундестагу восьмистраничный документ «Мысли о бундесвере будущего», в котором описываются положение в войсках Германии и ситуация в сфере безопасности. Они предложили ряд мер по модернизации бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно документу, вооруженные силы «недофинансированы», «односторонне ориентированы на миссии за рубежом» и «недостаточно подготовлены» как для своей роли в НАТО , так и для обеспечения нацбезопасности. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала «слабые места с точки зрения территориальных структур и процессов управления».

При этом Россия и Китая названы «стратегическими конкурентами» Германии. В документе говорится, что Россия — «противоборствующая сила в отношении Запада». По мнению составителей доклада, Россия «в последнее время ужесточила военные и политические угрозы и сознательно нарушила международные договоры». Отмечается, что и Китай становится «могущественным и все более заметным игроком».