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Москва

Германия назвала Россию «стратегическим конкурентом» 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами».
Крамп-Карренбауэр и Цорн передали Бундестагу восьмистраничный документ «Мысли о бундесвере будущего», в котором описываются положение в войсках Германии и ситуация в сфере безопасности. Они предложили ряд мер по модернизации бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно документу, вооруженные силы «недофинансированы», «односторонне ориентированы на миссии за рубежом» и «недостаточно подготовлены» как для своей роли в НАТО, так и для обеспечения нацбезопасности. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала «слабые места с точки зрения территориальных структур и процессов управления».
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При этом Россия и Китая названы «стратегическими конкурентами» Германии. В документе говорится, что Россия — «противоборствующая сила в отношении Запада». По мнению составителей доклада, Россия «в последнее время ужесточила военные и политические угрозы и сознательно нарушила международные договоры». Отмечается, что и Китай становится «могущественным и все более заметным игроком».
В ноябре Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
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В мире , Видео , Политика , Ситуация в мире , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Бундестаг , НАТО , РИА Новости , Германия , Китай
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