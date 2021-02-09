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Две новые мутации коронавируса обнаружили в Великобритании 

Газета.Ru 1 час назад
Две новые мутации коронавируса обнаружили в Великобритании
Фото: РИА Новости
В Великобритании обнаружены два новых варианта коронавируса, один из них классифицирован как «вызывающий беспокойство», сообщает Sky News.
Так, в британской консультативной группе по вирусным угрозам опасаются, что вариант, выявленный в Бристоле, может быстрее распространяться и до некоторой степени сопротивляться действию вакцины.
Второй вариант, найденный в Ливерпуле, на данный момент находится «в стадии исследования», отмечают ученые.
Ранее в Великобритании заявили о четырех тысячах мутаций коронавируса в мире.
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В мире , Роспотребнадзор , Sky News
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