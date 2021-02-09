Экс-президент Дональд Трамп забраковал предвыборный ролик об «ужасающей Америке Байдена», так как даже для него это видео оказалось слишком провокационным. Об этом сообщает Axios.

Для этого ролика нанятая Трампом команда использовала программы ведущего CNN Дона Лемона, в которых он освещал летние протесты Black Lives Matter. На видео Лемон, постепенно превращаясь в клоуна, называет протесты «мирными и в действительности прекрасными», пока на экране появляются кадры с горящими полицейскими участками и мародерами.

Как утверждают источники Axios, Трамп решил, что эта агитка не стоила той негативной реакции, которую она спровоцировала бы среди части американцев.

Собеседник портала отметил, что некоторые ролики против Байдена (к примеру, с обвинениями в неуместных прикосновениях к женщинам) Трамп отверг, так как не хотел привлекать внимание к собственным «скелетам в шкафу».

Как сообщал «Рамблер», на следующей неделе в США должен начаться процесс об импичменте Трампа. Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В Вашингтоне ввели комендантский час, на зачистку Капитолия отправили полицию, ФБР и национальную гвардию.

В ходе столкновений погибли пять человек, несколько десятков получили ранения.