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Москва

Индия сообщила об открытии «воздушного пузыря» с Россией 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Индия с 12 февраля возобновляет авиасообщение с Россией в рамках "воздушного пузыря", однако въезд в эту страну туристов пока не разрешен, сообщили в министерстве гражданской авиации.
Международные и внутренние пассажирские полеты в Индии были приостановлены с конца марта прошлого года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение выдавалось лишь для грузовых рейсов, для медицинской эвакуации и специальных — по вывозу застрявших за границей индийцев.
В середине июля министерство авиации страны запустило программу "воздушных пузырей" — полетов в рамках соглашений между двумя странами (их сейчас 25). Авиакомпании этих государств могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений.

"Индия создала соглашение о "воздушном пузыре" с Россией, вступающее в силу с 12 февраля 2021 года. Индийским и российским перевозчикам теперь разрешено выполнять рейсы между нашими странами", — сообщил представитель ведомства.

Также министерство опубликовало перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться этими полетами. В частности, из Индии в Россию могут вылететь застрявшие там граждане РФ, любой гражданин Индии, Непала или Бутана, имеющий действительную визу в РФ, и моряки, которые намерены трудиться в нашей стране.
Из России в Индию могут вылететь граждане Индии, Непала или Бутана, все иностранные держатели карт граждан Индии и лица индийского происхождения, имеющие паспорта любой страны, моряки. А также граждане России, намеревающиеся посетить Индию с любой целью (в том числе их иждивенцы по соответствующей визе), за исключением лиц, имеющих туристическую визу.
В конце января Россия сообщило о возобновлении авиасообщения с Индией и снятии ограничения для граждан этой страны на въезд.
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В мире , Видео , РИА Новости , Бутан , Индия , Непал
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