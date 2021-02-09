Российский беспилотник потерпел крушение в Идлибе

Российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» потерпел крушение в Идлибе. Об этом сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Беспилотник упал в округе Джебель-эз-Завия на юге сирийской провинции по причине технических неполадок. Вскоре после этого местные боевики распространили его фотографии. 6 февраля аналогичный БПЛА потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Айн Исса в провинции Ракка.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бомбардировщики Су-24М Военно-космических сил России нанесли удары фугасными бомбами ФАБ-500 по штабу, казармам и транспортным средствам на территории центра подготовки боевиков террористической организации «Аджнад аль-Кавказ» в 17 километрах от Идлиба. В результате авиаудара погибли десятки боевиков, группа инструкторов, были уничтожены склад с боеприпасами и военная техника.

Тогда же средства массовой информации сообщили, что рядом с военными базами России в Сирии был замечен редкий самолет Ан-24КПА. Он предназначен для проведения летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.