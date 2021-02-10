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Генконсул ФРГ сравнил отношения России и Запада с «замерзшим прудом» 

Прайм 53 минуты назад
Генконсул ФРГ назвал отношения России и Запада «замерзшим прудом»
Фото: РИА Новости
Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн назвал отношения между Россией и Западом "замерзшим прудом", по которому при этом можно двигаться навстречу друг другу.
Во вторник Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в формате "Диалог с губернатором", на которой обсуждались в том числе вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом региона. Часть гостей, в числе которых и генконсул ФРГ в Калининграде, участвовали во встрече в онлайн-формате.

"Хочу добавить несколько образов — это похолодание отношений и их торможение. Но я вижу здесь скорее замерзший пруд — это образ наших сегодняшних двусторонних политических отношений между Москвой, Берлином и Брюсселем. Но когда лед достаточно прочный, по нему можно идти, причем по направлению друг к другу. Если же включить тормоза, то ничего двигаться не будет. Поэтому мы должны постараться совместными усилиями это разрешить", — сказал Маттерн.

По мнению Маттерна, самыми главными "тормозами" для развития отношений стали коронавирус и санкции. Наилучшие перспективы, по мнению дипломата, имеют сельское хозяйство и туризм.
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Комментарии
В мире , Политика , Антон Алиханов , Германия , Калининград , Калининградская Область , Москва
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