Генконсул ФРГ назвал отношения России и Запада «замерзшим прудом»

"Хочу добавить несколько образов — это похолодание отношений и их торможение. Но я вижу здесь скорее замерзший пруд — это образ наших сегодняшних двусторонних политических отношений между Москвой, Берлином и Брюсселем. Но когда лед достаточно прочный, по нему можно идти, причем по направлению друг к другу. Если же включить тормоза, то ничего двигаться не будет. Поэтому мы должны постараться совместными усилиями это разрешить", — сказал Маттерн.