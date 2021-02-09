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Умерла солистка The Supremes Мэри Уилсон 

Газета.Ru и ещё 5 57 минут назад
Скончалась вокалистка The Supremes Мэри Уилсон
Фото: AP
Соосновательница и солистка женской ритм-н-блюзовой группы The Supremes Мэри Уилсон скончалась на 77-м году жизни, сообщает The Sun со ссылкой на представителя певицы. Уилсон умерла в своем доме в Лас-Вегасе.
Мэри Уилсон стала одной из создательниц женской поп-группы The Supremes в возрасте 15 лет в Детройте вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард и была единственной неизменной участницей коллектива до его распада в 1977 году.

"После беспрецедентной цепочки топовых хитов, телевизионных и клубных концертов они открыли двери для самих себя, других артистов Motown и многих других", — прокомментировал смерть артистки основатель лейбла Motown Берри Горди.

The Supremes — до сих пор самый успешный американский вокальный коллектив, в период с 22 августа 1964 по 27 декабря 1969 года их синглы 12 раз возглавляли Billboard Hot 100.
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